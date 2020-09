배우 연우진과 지안이 영화 '복무하라'에서 호흡을 맞춘다. 17일 배급사 제이앤씨미디어그룹에 따르면 '복무하라'는 '은밀하게 위대하게(2013)'를 연출한 장철수 감독의 차기작이다. 사단장 사택의 모범병사로 출세를 꿈꾸는 무광이 사단장의 젊은 아내 수련을 만난 뒤 신분의 벽과 유혹 사이에서 갈등하는 내용을 그린다. 연우진은 무광, 지안은 수련을 각각 연기한다. 올해 촬영을 시작한다.

