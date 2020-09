택배 노동자 과로사 대책위원회가 17일 기자회견을 열고 전국 4천여 명 택배 기사들이 추석 연휴를 앞둔 오는 21일부터 택배 분류작업 거부에 돌입한다고 밝혔다. 대책위는 분류작업은 택배 노동자들이 장시간 일해야 하는 핵심 이유라며, 하루 근무시간 중 절반 가까이 분류작업에 할애하면서도 단 한 푼도 받지 못하고 있다고 호소했다. 사진은 이날 서울 마포구 한 택배 물류센터 모습. /문호남 기자 munonam@

