"韓사극판 '레옹' 느낌"…장혁, 거침없는 액션으로 완성한 '검객'[종합]

배우 장혁이 실감 나는 액션 연기로 '검객'을 꽉 채운다.

17일 오전 온라인 생중계로 영화 '검객' 기자간담회가 진행됐다. 이 자리에는 배우 장혁, 김현수, 정만식, 최재훈 감독 등이 참석했다.

'검객'은 광해군 폐위 후, 세상을 등진 조선 최고의 검객 태율이 사라진 딸을 찾기 위해 다시 칼을 들게 되면서 시작되는 리얼 추격 액션 영화다.

장혁은 광해군 폐위 후 혼돈의 조선, 주변 열강 국가에서 내로라하는 최고 실력자의 검객들이 신념을 잃고 혼돈을 겪고 있는 시대 속에서 세상을 등진 최고의 검객 태율 역을 맡았다. 세상과 연을 끊고 평범하게 살고자 했던 그를 다시 깨운 건 바로 그의 딸 태옥(김현수 분). 청나라 황족과 그의 무리가 딸을 잡아가자 그는 절대 잡지 않기로 했던 칼을 다시 뽑게 된다.

영화에서 장혁은 실제 검술 액션 연기를 펼쳤다. "검을 다루며 액션 합을 맞췄는데 손 액션과 거리감이 달랐다. 동선 체크도 했고 검이 주는 날카로움도 있었다. 검에 맞는 캐릭터 눈빛 등이 맨몸 액션과 달랐다"고 말했다.

1대 다(多) 액션 장면에 대해 최재훈 감독은 "장혁과 준비하며 '이 신은 원신 원 컷으로 가자'고 이야기 나눴다. 그래야 기존 액션들과 차별화가 있으면서 장면 자체도 살아날 것 같았다"고 전했다.

이어 "사실 검술 액션은 주먹 액션보다 3배 정도는 빨리 움직여야 꼼꼼함이 살아난다. 솔직히 쉽지 않은 움직임인데 그걸 장혁 배우는 해내더라. 정말 대단했다"고 말했다.

또, 앞이 안 보이는 검객 역할을 위해 흐린 눈동자를 표현하려 콘택트렌즈를 착용했다는 장혁은 "렌즈를 끼니 불편하더라. 기지 않다 보니 이질감이 느껴졌다"며 "환경을 잘 만들어주셨고, 상대 배우가 잘 받아줬다"고 전했다.

태율의 딸 태옥을 연기한 김현수는 "시나리오를 읽는데 다른 사람들과 달리 당당하고 위험한 상황에도 불의를 보면 직진하는 캐릭터로 다가왔다. 매력적이었고 이전에 연기한 역할들과 달랐다"고 출연 배경을 전했다.

이어 "나만 액션 장면이 없었다. 어제(16일) 시사회를 통해 처음 영화를 봤는데 선배들의 화려한 액션이 너무 멋있더라. 기회가 된다면 나도 도전해보고 싶다. 다음 작품에서는 자신을 지킬 수 있는 강한 캐릭터를 연기해보고 싶다"며 웃었다.

영화 '분노의 질주: 더 맥시멈'과 '스타트렉 비욘드' 등에서 활약한 인도네시아 출신 조 타슬림은 '검객'에서 혼돈에 빠진 조선을 탐하는 청나라 황족 '구루타이'로 분해 장혁과 액션 호흡을 맞춘다.

장혁은 "여러 명이 하는 액션에서 가장 중요한 건 누구 하나가 잘하는 게 아니라 호흡을 맞추는 것"이라며 "조 타슬림은 훈련도 잘 돼 있고, 기본적으로 스피드와 리듬감이 좋았다. 변칙으로 가는 합이 잘 맞았다. 액션신이 생각보다 일찍 끝났었던 기억이 있다"고 말했다.

이어 "조 타슬림은 트레이닝을 계속했던 친구"라며 "축구로 치자면 포지션마다 협동력이 필요한데, 그런 부분에 대한 협동이 잘 맞았다"며 만족감을 보였다.

남성그룹 비투비 멤버 겸 연기자 이민혁이 장혁의 아역으로 등장한다. 최재훈 감독은 "그렇게 운동을 잘하는 줄 몰랐다. 오디션도 많이 보고 주변에서 추천도 많이 받았다"며 "첫 번째 조건이 대역을 못 쓰니 직접 연기해야 한다였다. 캐스팅하고 보니 아이돌 중에서 민혁이 운동 신경이 좋다는 걸 알았다. 상상 이상으로 놀랐다"고 말했다.

그러면서 "장혁은 말할 필요 없지만, 엄청난 친구더라. 아이돌 중에서 운동신경이 좋기로 유명하더라. 천만다행이었다"며 "액션 소화를 잘했다. 대사가 많은 영화가 아니어서 눈빛으로 많은 걸 표현해야 했는데 장혁에게 느껴진 싱크로율이 민혁에게 느껴졌다"며 만족감을 보였다.

주연배우 장혁도 고개를 끄덕였다. "민혁이가 운동 신경이 좋은 건 맞다. 그런데도 정말 노력을 많이 하더라. 옆에서 지켜봤는데 그렇게까지 할 수 있던 건, 열심히 해서다. 그 친구의 노력이 뒷받침되지 않았다면 불가능했을 거다. 캐릭터를 알아가는 과정 등에 절실하더라. 모르는 사람들은 '원래 저 친구니까 그랬을 거야'라고 하지만 열심히 한 친구다."

마지막으로 장혁은 '검객'에 대한 기대를 당부했다. "'레옹'(1995) 같은 느낌을 많이 받았다. 레옹이 험하고 냉정한 킬러들의 세계에서 딸 아이를 위해 갈 수밖에 없었는데 그런 느낌을 받았다. 누군가에 대한 사랑에 대한 영화로도 다가갈 수 있지 않을까"라며 "많은 분과 극장에서 웃으며 예전처럼 보길 바라는데 그러지 못하니 빨리 그런 날이 오길 바란다"고 말했다.

'검객'은 9월 23일 개봉.

