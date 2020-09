제이엘케이, 영상분석기술 관련 특허권 취득

[아시아경제 이민지 기자] 제이엘케이 제이엘케이 322510 | 코스닥 증권정보 현재가 13,250 전일대비 50 등락률 -0.38% 거래량 489,347 전일가 13,300 2020.09.17 09:51 장중(20분지연) 관련기사 제이엘케이, 2억4000만원 규모 공급계약 체결제이엘케이, AI 활용 스마트 의료시스템 구축…MS와 협력 해외 시장 개척 기대감 ↑제이엘케이, 3억원 규모 진단키트 검사 시스템 개발 공급계약 체결 close 는 CT 등 3차원 영상을 정확하고 신속하게 분석할 수 있는 기술에 대해 국내에서 특허권을 취득했다고 17일 공시했다.

회사 측은 “국내 정부기관에 납품한 보안검색 인공지능에서 시작해 새로운 변화에 대응할 수 있다”며 “CT, MRI가 활용되는 의료영상 분석에도 이 기술을 활용할 수 있다”고 말했다.

