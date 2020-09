안동시, 5개 읍·면에 태양광 집중 설치 … 산자부 공모사업에 선정

'신재생에너지 융·복합지원 국비 공모사업' 선정

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 안동시는 산업통상자원부가 주관하고 한국에너지공단이 추진하는 '신재생에너지 융·복합지원 국비 공모사업'에 2회 연속으로 선정됐다고 17일 밝혔다.

전국 126개 지자체가 신청한 이번 공모에서 안동시는 용상동 도시재생뉴딜사업과 읍·면 에너지복지마을 조성에 대한 의지를 적극적으로 피력해 좋은 평가를 받았다.

이번 공모사업 선정에 따라 시는 전체사업비 19억원 가운데 국비 9억원을 지원받아 용상동을 비롯해 북후면·와룡면·임동면·임하면 등 234세대에 태양광 시설 232개소 791㎾, 태양열 시설 11개소 66㎡, 지열 시설 10개소 175㎾를 설치·지원할 계획이다.

시는 지난 2018년에도 같은 사업에 선정돼 임동 중평단지 113개소에 신재생에너지 시설을 설치한바 있다. 올해에는 용상동·강남동·임동면·임하면의 189세대 248개소에 사업비 24억원을 들여 신재생에너지 시설을 설치하고 있다.

안동시 관계자는 "신재생에너지 용·복합지원사업에 참여한 주민들은 전기 요금과 난방비를 절감할 수 있고 시설관리에 대한 부담이 없어 만족도와 호응도가 높다"라며 앞으로도 많은 사업을 발굴해 에너지 자립도시를 만들 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr