성북구 안암동 도시재생뉴딜사업 중심시가지 사업 선정

4년간 486억 투입, 창업활성 및 주거환경 정비로 지역에 새로운 활력 부여

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)는 16일 ‘2020년 도시재생뉴딜’ 사업에 ‘G-local 대학타운형 안암 창업밸리(이하 안암동 뉴딜사업)’가 최종선정됐다고 밝혔다.

‘도시재생뉴딜사업’은 정부의 핵심 국정과제 중 하나로 쇠퇴한 원도심의 역세권, 공공청사 등을 정비, 복합거점시설로 조성, 이와 연계, 주거지 정비 및 지역의 자산을 활용한 특색 있는 재생을 추진하는 사업이다.

이번 선정된 ‘안암동 뉴딜사업’은 4년간(2021 ~ 2024년) 예산 486억원을 대상지인 성북구 안암동 5가 104-338번지 일대(17만1000㎡)에 투입할 예정, 사업지에 소재한 고려대 자원 또한 같이 활용할 예정이다.

사업의 주요 내용은

◆창업활성화

청년창업의 단계적 지원을 위한 창업공간 조성(창업스튜디오, 레벨업 스튜디오, 창업 스테이션), 고려대학교의 자원을 활용한 인적(기술지주회사, 창업지원단)·물적(X-garage, π-ville) 지원 제공, 창업프로그램 운영을 통한 우수 창업가 육성

◆주거안정화

안전한 골목길 조성을 위한 골목길 보행환경 정비, 방범취약지역 지능형 CCTV 설치, 안심귀가길 조성(LED가로등, 비상벨 설치), 스타트업 하우징 운영

◆지역활성화

지역주민·상인·청년을 위한 소통·교류 공간 ‘어울림 센터’(약 854㎡규모)조성, 지역활성화를 위한 축제 ‘끌어안암’ 및 행사개최, 대학자원을 활용한 교양강좌 개설, 지속성 확보를 위한 지역재생기업(CRC)조성 등이며, 나아가 인근 지역의 도시재생사업(홍릉 바이오 클러스터, 경희대 캠퍼스타운 등)과 연계를 통해 ‘안암동 뉴딜사업’을 대학 창업의 전진기지로 육성할 예정이다.

이승로 구청장은 “지난 4년간(2017 ~ 2020년) 진행된 캠퍼스타운 사업 기간 동안 창업팀들이 우수기업으로 성장해도 머무를 곳이 없어 지역을 떠나는 아쉬운 현상이 지속돼 왔는데 이번 ‘안암동 뉴딜사업’의 선정을 통해 우수 기업들을 안암동에 지속적으로 자리 잡게 함과 동시에 지역 과 상생할 수 있는 공간을 조성할 수 있게 돼 기쁘다”고 밝혔다.

또 “이번 사업을 통해 안암동에 새로운 활력을 불어넣음과 동시에 안암동이 동북권의 새로운 창업 허브로써 성장하길 바란다”고 덧붙였다.

