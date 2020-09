경기교육청, 안성 일죽초 등 4개교서 '생태 숲 미래학교' 운영

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 내년 5월까지 안성 일죽초와 이천 설성초, 김포 고창초와 부천 송내고 등 도내 4개 학교에서 '생태 숲 미래학교'를 운영한다.

생태 숲 미래학교는 경기교육청이 추진하는 미래학교로 학교 안 생태 숲을 통해 생태 가치 이해와 학습, 휴식과 놀이가 있는 생태 중심 학교 환경을 마련하고 생태 중심 교육과정을 운영하는 학교다.

김포 고창초와 부천 송내고는 ▲학교 숲 ▲숲 놀이터 ▲실내 녹화 ▲숲 카페 ▲에코 센터 등 학습과 휴식, 놀이가 있는 환경을 다음 해 5월까지 마련한 뒤 생태중심 교육과정을 운영한다.

안성 일죽초와 이천 설성초는 ▲교과연계 생태교육과정 ▲마을기반 생태 전환교육 ▲생태 전환교육을 위한 학부모 역량 강화 교육 등 환경 문제 이해와 해결 방법을 찾아가는 교육 과정이다. 이들 학교는 올해 3월부터 미래학교를 운영 중이다.

황윤규 경기교육청 미래교육정책과장은 "생태 숲 미래학교는 학생들에게 인간과 자연이 더불어 살아가는 능력과 환경의식을 키우고 행동을 변화시키는 생태시민 육성의 장이 될 것"이라며 "경기교육청은 앞으로도 살아있는 환경교육을 할 수 있는 미래학교를 만들기 위해 노력하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr