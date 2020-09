상주시, 서상주농협 '켐벨 포도' 미국 첫 수출길

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 상주시는 16일 서상주농협에서 농가 회원 및 NH농협무역 관계자, 김진욱 도의원, 안경숙 시의원, 박성철 농림축산검역본부 구미사무소 등이 참석한 가운데 캠벨포도의 수출 기념식을 가졌다고 17일 밝혔다.

캠벨 포도의 미국 수출은 올해 처음이다. 수출 길에 오른 포도는 9120㎏(40피트 컨테이너 1대·4300만원 어치)이다.

지난 2007년 정부지정 원예전문생산단지로 승인받은 서상주농협 포도수출단지는 꾸준히 수출을 확대해 국내 시장 수급 조절 및 가격 안정에 크게 기여해왔다.

특히 올해는 태풍 등 자연재해로 농산물 작황이 부진함에도 불구하고 엄격한 품질 관리로 당도가 높아 국내 소비자뿐만 아니라 해외 시장에서도 큰 인기를 끌 것으로 기대된다. 상주시는 지난해 포도 732t(약 117억원)을 세계 각국으로 수출했고, 그중 미국 수출 물량은 102t(약 7억원)이다.

김종두 상주시 유통마케팅 과장은 "올해에는 개화기 냉해, 최장 장마로 인한 일조량 부족, 연이은 태풍에도 품질 좋은 포도를 생산했다"면서 "상주시도 지속적인 수출 확대를 통해 안정적 농가 소득을 올릴 수 있도록 적극 지원하겠다"고 했다.

