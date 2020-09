"지금은 경북을 쇼핑하는 중" … 경북도, 추석맞이 '세일페스타' 기획전

경북세일페스타, 개최 4개월 만에 878억 매출

[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 경상북도는 다음달 16일까지 '경북세일페스타 추석맞이 온라인 기획전'을 진행한다고 17일 밝혔다.

쿠팡, 위메프, 티몬, 우체국쇼핑, 공영쇼핑 등을 통해 이뤄지는 이번 기획전은 대구경북 통합신공항 조성 붐업과 추석명절 소비촉진을 위한 특판행사의 하나로 마련됐다.

김호진 경북도 일자리경제실장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진정세를 보이지 않아 이번 추석에는 이동제한까지 권고하는 상황에서 거리는 멀어도 가족과 지인들에게 마음을 전하는 추석이 될 수 있도록 이번 특판전을 준비했다"고 전했다.

한편, 지난 5월부터 시작된 경북세일페스타는 8월말 판매 누적실적 878억원 성과를 보이는 등 경북의 다양한 상품을 온라인쇼핑몰을 통해 선보이며 지자체 비대면사업의 선도적인 사업으로 자리를 잡고 있다.

영남취재본부 이영욱 기자 wook7029@asiae.co.kr