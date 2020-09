[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 경북 영천시는 다음달 10일까지 0~7세 영·유아 자녀를 둔 시민들을 대상으로 '2020년 장난감도서관 UCC 공모전'을 개최한다.

공모 주제는 장난감을 가지고 놀이하는 모습과 놀이 방법을 공유하는 UCC 영상으로, 장난감도서관에서 대여한 장난감에 한한다. 공모일정, 계획 등 기타 사항은 장난감도서관 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

조녹현 영천시장난감도서관장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 어려운 상황에서도 아이 키우는 즐거움을 통해 가정의 행복지수가 높아지고, 장난감의 다양한 활용 방법 및 사례들로 온 가족이 행복하고 화목한 가정생활을 공유할 수 있는 계기가 되기를 바란다"고 전했다.

