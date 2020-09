이란, UAE·바레인에 이스라엘과 정상화 협정 경고

[아시아경제 조유진 기자] 아랍에미리트(UAE)와 바레인이 이스라엘과 관계 정상화 협정을 체결한 데 대해 이란 대통령이 강하게 비판하고 나섰다.

16일(현지시간) AFP 통신에 따르면 하산 로하니 이란 대통령은 각료회의 후 TV로 중계된 연설에서 "UAE와 바레인은 이란의 숙적인 이스라엘과 관계를 정상화한데 따른 결과를 책임을 져야 할 것"이라고 경고했다.

로하니 대통령은 "어떻게 이스라엘에 손을 내밀고, 어떻게 그들에게 근거지를 내줄 수 있나"라며 "이로 인해 발생하는 모든 심각한 결과는 그들의 책임"이라고 말했다. 이어 "이스라엘은 매일 팔레스타인에서 더 많은 범죄를 저지르고 있다"며 "두 나라의 군주는 같은 말을 쓰는 형제인 팔레스타인에 진 빚을 이해하지 못하고 있다"고 덧붙였다.

이 같은 발언은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 UAE·바레인 외무 장관이 미국 백악관에서 관계 정상화 협정에 서명한 지 하루 만에 나왔다. 이스라엘·UAE·바레인은 미국의 중재로 72년 만에 관계 정상화 협정을 체결했다.

이스라엘은 1948년 건국 이후 주변 아랍 국가와 4차례에 걸쳐 중동 전쟁을 치르는 등 첨예하게 대립해 왔다. 이란은 이스라엘과 직접 전쟁을 벌이지는 않았으나 이스라엘에 적대적인 레바논의 헤즈볼라, 시리아의 바샤르 알아사드 정권 등을 직·간접적으로 지원하고 있어 이스라엘의 최대 적성국으로 꼽힌다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr