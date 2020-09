관심집중 온택트 ‘보성세계차엑스포’ 17일 개막

세계 최고의 차 뽑는 품평대회 시작으로 오는 20일까지 열려





[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 녹차 수도 보성군에서 국내 최초로 열리는 온택트 차 엑스포 개막이 코앞으로 다가온 가운데 처음 시험대에 오르는 축제 방식에 관심이 집중되고 있다.

16일 보성군에 따르면 군은 오는 17일부터 20일까지 보성세계차엑스포 공식 홈페이지에서 열리는 ‘제8회 보성세계차엑스포’를 사전제작과 생중계 등을 통해 최초 온택트 행사로 개최한다.

세계차엑스포에서는 보성에서 생산한 명품 차를 저렴한 가격에 구입할 수 있고, 차 음식, 차밭 힐링 토크쇼, 보성 차 랜선 골든벨 등 온 가족이 안방에서 즐길 수 있는 다양한 볼거리를 제공할 예정이다.

특히, 가장 눈에 띄는 프로그램은 17일 개막 첫 행사로 진행되는 제6회 대한민국티블렌딩대회와 18일 열리는 제8회 세계차품평대회다.

국내 최초로 차에 관한 최고의 전문가들이 명차를 품평하는 전 과정을 생생한 생방송으로 직접 볼 수 있다는 점에서 차 애호가들뿐만 아니라 차 생활 입문자에게도 색다른 경험을 선사할 것으로 예상된다.

또 100만 평 규모의 아름다운 차밭에서 펼쳐지는 추가열·류지광의 차 밭 힐링 콘서트도 기대를 한 몸에 받고 있다. 온라인 홈쇼핑도 준비된다.

9월 17일부터 20일까지 상시 운영되는 보성세계차엑스포 보성 차 온라인 홈쇼핑에는 보성을 대표하는 20여 개 제다업체의 차가 50% 할인된 가격으로 판매된다.

19일에는 코로나19로 고향 방문이 어려워진 출향민들과 전 국민을 위해 보성향교 유도회 주관으로 ‘명절 합동 차례’를 지낸다. 합동 차례는 보성세계차엑스포 공식 홈페이지 방송 채널을 통해 생중계로 송출되고, 일반인이 보기 편하게 편집해 추석날 아침 9시 보성군 유튜브를 통해 전국에 송출된다.

전 국민 대상 이벤트도 진행된다. 17일부터 20일까지 보성세계차엑스포 유튜브 채널 구독과 댓글을 달고, 엑스포 공식 홈페이지에서 차례상 차올리기를 신청(1000명)하면 차례상에 올릴 보성녹차(20g)와 보성 쌀(500g)을 선물로 보내준다.

차를 활용한 다양한 차 음식도 선보인다. 차 음식 명인이 보성 차를 재료로 만드는 다양한 차음식이 2회에 걸쳐 방영된다. 명인이 만드는 차 음식 프로그램에서는 연근칩 녹차 튀김 샐러드, 녹차 나박김치 등 우리가 일상에서 직접 만들어볼 수 있는 차 음식들이 소개될 예정이다.

온라인 시청자들과 소통하는 프로그램도 있다. 보성 차 랜선 골든벨과 온라인 스탬프 랠리에 참여하면 태플릿PC, 자전거, 녹차, 보성 쌀 등을 경품으로 받을 수 있다.

군 관계자는 “국내 최초로 열리는 온택트 ‘보성세계차엑스포’는 전 국민이 모두 함께 즐길 수 있는 풍성한 프로그램을 제공할 예정”이라면서 “이번 엑스포를 통해 보성 차밭의 아름다움과 깊이 있는 보성 차의 맛을 나눌 기회가 되길 바란다”고 말했다.

‘제8회 보성세계차엑스포’에 대한 자세한 사항은 보성세계차엑스포 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr