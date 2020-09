[아시아경제 이정윤 기자]합숙 과외를 받던 학생을 몽둥이 등으로 때리고 감금한 학원 강사들이 검찰에 넘겨졌다.

서울 수서경찰서는 16일 특수폭행과 감금 등 혐의로 30대 학원 원장 A씨와 20대 강사 B씨 등 2명을 검찰에 구속 상태로 송치했다고 밝혔다.

이들은 지난 2월부터 4개월 동안 합숙과외를 받는 학생이 거짓말을 했다는 이유로 몽둥이와 주먹으로 구타하는 등 상습적으로 학대한 혐의를 받는다.

피해 학생은 전치 5주의 상해 진단서를 경찰에 제출한 것으로 파악됐다.

경찰은 앞서 지난 8일 이들을 구속했다. 법원은 9일 사안이 중대하다며 구속영장을 발부했다.

