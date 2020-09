제주시, 장애인 전용주차구역 위반 과태료 부과 ‘One-Stop’ 처리

[아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주시가 장애인 전용주차구역 위반차량 관리시스템을 구축해 운용에 들어갔다.

제주시는 16일 장애인전용주차구역 위반 차량에 대해 차적조회부터 과태료 부과까지 One-Stop으로 처리하는 ‘장애인 전용주차구역 위반차량관리 시스템’을 구축해 이달부터 운영 하고 있다고 밝혔다.

이 시스템은 ▲자동차정보관리시스템 ▲세외수입정보시스템 ▲대량정보유통시스템 ▲e그린우편 등 관련기관의 정보시스템과 연계해 신고, 단속되는 위반차량의 소유주 확인부터 과태료 부과와 우편 발송까지 한 번에 처리할 수 있다.

그동안 시는 담당직원 2명이 월 평균 900여건의 위반신고와 관련해 위반사실 확인 및 과태료 부과 사전통지서 작성, 우편발송까지의 모든 업무를 수작업으로 해 왔다. 때문에 업무처리에 많은 시간이 소요되고 단속자에 대한 과태료 부과 고지 지연 등 문제가 있어왔다.

시 관계자는 “장애인전용주차구역 위반 신고가 나날이 증가하는 만큼 이번 시스템 도입으로 업무처리 시간이 30%가량 단축될 것으로 보고 있다”며 “앞으로도 장애인전용주차구역에 대한 지속적인 계도·단속 및 홍보로 장애인 편의 증진 등을 꾀해 나갈 방침”이라고 말했다.

한편 제주시는 2020년 8월말 현재, 과태료 6357건에 6억4926만 원)을 부과해 이중 4547건에 4억3644만 원을 징수했다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr