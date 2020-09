순천시 덕연동 마중물에 추석맞이 후원물품 이어져

더조은 믿음식품, 포장육(돈까스, 주물럭 등), 이마트 순천점, 생활용품 후원

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시 덕연동 마중물에 더조은 믿음식품과 이마트 순천점에서 포장육 세트와 생활용품 등을 전달했다.

더조은 믿음식품(대표 전우현)에서는 다가오는 추석명절을 맞아 독거노인 등 어려운 이웃에게 조금이나마 위로를 드리고자 바로 조리할 수 있는 양념 포장육 세트 50개를 전달했다.

전우현 대표는 “아직까지 멈추지 않는 코로나19와 연이은 태풍 등으로 마음의 상처가 깊은 어려운 이웃과 함께하고자 작은 마음을 담았다”며, “약소하지만 희망의 불씨를 드린 것 같아 기쁘다”면서 앞으로도 지속적으로 나눔문화에 참여할 것이라고 했다.

또한 이마트 순천점(대표 안영일)에서는 덕연동 새마을부녀회에 각종 생활용품(선풍기, 형광등, 신발 등) 100여 점을 전달했다.

이마트 순천점은 지난 2018년부터 생활용품을 수시로 기탁하였고, 덕연동 새마을부녀회에서는 바자회를 통해 기증물품을 판매한 수익금으로 관내 어려운 이웃을 돕는 등 덕연동 나눔문화 확산에 앞장 서 오고 있다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr