[세종=아시아경제 김현정 기자] 16일 경제협력개발기구(OECD)가 올해 세계경제전망을 내놓으면서 한국의 경제성장률을 -1.0%로 종전치(8월 한국경제보고서, -0.8%) 대비 0.2%포인트 낮췄다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr