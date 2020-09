함양군보건소, 각계각층 따뜻한 ‘격려의 손길’ 잇따라

지역사회 확산 막기 위해 최선



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 지역사회 확산이 이어지고 있는 가운데 최일선에서 사투를 벌이고 있는 군 보건소 직원들을 격려하는 따뜻한 손길이 이어지고 있다.

군에 따르면 지난 11일 택시기사 코로나19 확진자 발생 이후 군 보건소 내 선별진료소는 검사를 받으려는 군민들의 행렬이 줄을 이었으며 선별진료소는 비상체계를 가동해 밤샘 검사를 진행하는 등 지역사회 확산을 막기 위해 최선을 다하고 있다.

이에 지역 내 각계각층에서 코로나19에 대응하고 있는 군 보건소 공무원들을 격려하기 위해 과일과 떡, 음료, 과자류 등의 격려품을 전달해 연일 온정의 손길이 이어지고 있다.

격려품을 전달한 이들은 “코로나19 극복을 위해 모두 힘든 나날을 보내고 있는 것으로 안다. 많은 분의 노력에 감사와 지지를 보낸다”며 직원들의 사기를 북돋웠다.

군 관계자는 “코로나19가 지역사회에 퍼지고 있는 만큼 방역 당국과 군민 모두가 한마음으로 이겨내야 할 때”라며 “확진자도 우리 이웃이기에 지나친 공격과 무차별적인 비난은 개인에게 큰 상처가 될 수 있으므로 삼가 달라”라고 당부했다.

