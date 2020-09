[아시아경제 정동훈 기자] 마약 취급 관련 경찰 조사를 받던 30대 남성이 서울지방경찰청 광역수사대 건물에서 뛰어내려 병원으로 이송됐다.

15일 오후 7시 30분께 구속 피의자 신분인 30대 남성 A씨가 서울지방경찰청 광역수사대 건물 7층에서 3층으로 뛰어내렸다. 해당 남성은 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 조사를 받은 바 있다.

A씨는 다리와 팔 등에 골절을 입은 것으로 확인됐다. 경찰은 "정확한 사고 경위에 대해서는 아직 조사되지 않은 상태"라고 밝혔다.

