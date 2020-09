창원기업사랑협의회, 마창대교 할인통행권 추가 증정 실시

기업 氣 살리기 주간 … 40장 구입 시 8장 추가 증정

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 창원기업사랑협의회는 ‘기업 氣 살리기 주간’을 맞아 마창대교 할인통행권을 추가로 증정하기로 했다고 16일 밝혔다.

기업 氣 살리기 주간 행사는 19일부터 25일까지 진행되며, 협의회는 21일 오전 7시부터 시민 누구든 마창대교 영업소에서 20% 할인통행권을 구매 시 1인당 40장에 한해 8장을 추가로 받을 수 있다.

이는 기존 20% 할인에 20%를 더해 총 40%의 할인 되는 것으로, 준비된 할인권 소진 시 자동 종료되며, 구매와 증정은 마창대교 영업소에서 가능하고, 현금으로만 살 수 있다.

‘마창대교 통행료 할인’은 창원지역 기업인 간담회에서 가장 많이 건의된 내용이다. 협의회는 ‘기업 氣 살리기 주간’에 한시적으로 통행권을 추가 증정해 기업인과 노동자 등 시민에게 고른 혜택이 돌아가도록 진행할 계획이다.

한편, 기업 氣 살리기 주간을 맞아 18일 아침의 행진, 22일 정오의 희망곡 등 라디오 방송을 통해 몽고식품과 동서식품, 동원에프앤비 등 지역에서 생산되는 제품으로 구성된 경품 이벤트도 진행할 예정이다.

