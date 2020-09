금감원, 종합검사 10월로 잠정 연기...올해 한건도 못할수도

[아시아경제 박지환 기자] 금융감독원의 금융회사를 대상으로 하는 종합검사가 10월 중순으로 잠정 연기될 전망이다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태가 진정되지 않을 경우 올해 종합검사가 한건도 진행되지 못할 가능성도 제기된다.

금감원 관계자는 16일 "수도권의 사회적 거리두기가 2단계로 하향됐지만 신규 확진자 수의 뚜렷한 감소세 보다는 자영업자 등의 경제적 어려움을 고려한 측면이 있다"며 "추석 연휴 등을 감안하면 이달에는 종합검사 진행이 어려울 것으로 보인다"고 전했다.

금감원은 당초 지난달 초·중순 종합검사에 나설 계획이었지만 코로나19 확산 여파로 월말로 한차례 연기한 바 있다. 하지만 지난달말 코로나19 재확산세가 나타나자 정부가 수도권의 방역 수준을 2.5단계로 격상하면서 금감원 종합검사는 또 다시 미뤄진 상태다. 금감원은 종합검사 진행 여부를 두고 코로나19의 방역 상황과 연동 시키겠다는 방침을 정해뒀다.

금감원은 올초 계획했던 종합검사를 현재까지 1곳도 진행하지 못했다. 하나금융지주·하나은행, 하나금융투자 등이 우선 종합검사 대상이다.

금감원의 향후 종합검사 일정은 빨라야 다음달 중순 이후가 될 전망이다. 이달 27일까지 사회적 거리두기 2단계 유지되고, 추석연휴가 있는 28일부터는 2주동안 특별방역기간으로 정해졌기 때문이다.

금융권 일각에서는 사회적 거리두기 1단계 하향 등의 조치가 선행돼야 구체적인 종합검사 진행 여부가 판가름 날 것으로 보고 있다. 금융당국 관계자는 "한 명의 확진자가 나와도 건물 전체를 폐쇄하는 등 수검회사들의 상황을 염두하지 않을 수 없다"며 "확산세가 진정되지 않는다면 연내 종합검사가 아예 이뤄지지 않을 가능성도 배제할 수 없다"고 설명했다.

금감원은 대규모 인력이 투입되는 종합검사와는 다르게 '부분·테마조사', '대규모 환매 중단 사태 같은 중대한 사안' 등은 선별적 검사나 조사를 진행한다는 방침이다. 현재 사모펀드 1만여개 및 사모 전문운용사 230여개에 대한 본조사가 지난달 말부터 진행 중이다.

금감원 관계자는 "대규모 인력이 투입되는 종합검사와 달리 사모펀드 검사는 운용사당 조사인력 투입 인원이 평균 5∼6명, 수검사인 운용사 인원 10명 내외, 조사기간도 일주일 정도로 짧아 부담이 덜하다"고 설명했다.

