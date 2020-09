[특징주] 한화시스템, 차기 구축함 전투체계 사업 기대감에 12%↑

[아시아경제 이민지 기자] 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 13,450 전일대비 1,350 등락률 +11.16% 거래량 11,102,785 전일가 12,100 2020.09.16 10:56 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, 한국형 차기구축함 전투체계 사업 우선협상자 선정 [e공시 눈에 띄네]코스피-15일[클릭 e종목]"한화시스템, 기존 사업 성장에 '수소에어택시' 등 신사업도 기대" close 이 한국형 차기 구축함의 ‘전투체계(CMS) 및 다기능 레이다(MFR) 개발' 사업의 최종 우선협상대상자로 선정됐다는 소식에 강세다.

16일 오전 10시 40분 한화시스템은 전 장보다 12.81%오른 1만3550원에 거래됐다. 이날 한화시스템은 장 중 1만4800원까지 치솟아 52주 신고가를 새로썼다.

이날 한화시스템은 한국형 차기 구축함(KDDX)의 두뇌 역할을 할 전투체계 및 다기능 레이다(MFR) 개발 사업의 최종 우선협상대상자로 선정됐다고 밝혔다. 사업규모는 약 6700억원으로 전년도 한화시스템 방산부문 매출의 약 60%에 달한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr