KOTRA, 18일까지 '글로벌 파트너링 스웨덴' 세미나 개최

[아시아경제 우수연 기자]KOTRA가 부산테크노파크와 함께 오는 18일까지 '글로벌파트너링(GP) 스웨덴'을 개최한다고 16일 밝혔다.

GP는 우리 중소·중견기업이 글로벌 가치사슬에 들어갈 수 있도록 KOTRA가 해외 협력수요를 발굴해 지원하는 사업이다. 올해 처음 열린 'GP 스웨덴'은 북유럽 제조 강국 스웨덴 시장을 공략하려는 한국기업을 위해 마련됐으며, 72개 국내 부품사들이 스웨덴 시장 판로 개척을 위해 참여했다.

지난 10일에는 '포스트 코로나 북유럽 자동차 시장전망 및 글로벌 소싱전략 설명회'가 개최됐다. 연사로 나선 마티아스 베리만 스웨덴자동차산업협회 대표는 북유럽 자동차산업의 메가트렌드와 미래 공급체인 변화를 소개했다.

참여한 국내 부품사들은 스웨덴 글로벌 기업과 온라인 상담도 진행한다. KOTRA는 볼보, 에스케이에프를 비롯해 현지 1·2차 협력업체 및 유통기업의 협력 수요를 발굴했다.

KOTRA는 한국기업이 단순 부품공급 뿐 아니라 공동 연구개발, 애프터서비스(A/S) 마켓 입점 등 다양한 진출 방식을 모색할 필요가 있다고 강조했다. 스웨덴 완성차 업체 볼보가 탄소 감축을 목표로 전기차 생산에 집중할 계획을 밝힌만큼 우리 기업의 전기차 가치사슬 진입도 노려 볼 수 있다.

김상묵 KOTRA 혁신성장본부장은 "포스트 코로나 시대, 글로벌 기업과 전략적 네트워크를 구축하는 것이 더욱 중요해졌다"며 "GP 스웨덴을 계기로 글로벌 기업의 협력 수요를 보다 많이 발굴해 우리 기업의 기회를 계속 창출하겠다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr