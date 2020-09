쿠팡에서 '본앤브레드' 쇼핑…프리미엄 식품 전문관 선보여

'파인 테이블'…고급 매장에서 만나볼 수 있는 프리미엄 식품 200여개 상품 한곳에

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 프리미엄 식품 200여개 상품을 한곳에 모은 로켓프레시 프리미엄 식품 전문관 '파인 테이블'을 오픈했다고 16일 밝혔다.

로켓와우 회원이라면 수도권, 지방 상관없이 프리미엄 식품을 새벽배송으로 받아 고급 레스토랑 못지않은 메뉴로 저녁 식사를 즐길 수 있다는 설명이다. ▲정육 ▲과일 ▲수산 ▲베이커리 ▲선물세트 등 5가지 카테고리로 구성해 고객들이 원하는 상품을 좀 더 쉽고 편하게 찾아볼 수 있도록 했다.

정육 코너에서는 프리미엄 한우 전문 브랜드인 '본앤브레드'를 취급한다. 1++ 등급 한우의 차별화된 맛을 선사한다. 이밖에도 설성목장, 횡성한우, 제주 토종 흑돼지 등 우수품종의 정육 상품을 만날 수 있다. 과일 코너에서는 샤인머스캣 포도, 점보 키위, 애플망고, 상주곶감 등 특수 품종을 비롯해 전국 명인명장이 재배한 우수품종들을 만나 볼 수 있다. 수산 코너에선 킹크랩, 랍스터, 대게 등 싱싱한 활 수산물을 베이커리 코너에서는 몽슈슈, 비스테까, 위고에빅토르 등 브랜드를 편리하게 쇼핑할 수 있다. 선물세트 코너에선 쿠팡이 엄선한 프리미엄 선물세트를 소개한다.

싱싱한 식재료와 지역 명물을 한정 수량으로 준비한 파인 테이블 사전예약 서비스도 눈길을 끈다. 특히 추석 선물 시즌을 맞아 프리미엄 랍스터 선물세트를 한정 수량으로 예약 판매하고 있으며, 22일까지 사전 예약 서비스를 신청하면 27일 배송 된다. 윤혜영 쿠팡 리테일 부사장은 "고객들이 온라인으로도 쉽게 프리미엄 상품들을 인지하고 쇼핑할 수 있도록 프리미엄관인 파이테이블을 오픈했다"며 "앞으로도 쿠팡은 더 좋은 고객 경험을 제공하기 위해 다양한 전문관을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr