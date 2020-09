한화시스템, 한국형 차기구축함 전투체계 사업 우선협상자 선정

[아시아경제 이기민 기자] 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 14,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,100 2020.09.16 08:53 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-15일[클릭 e종목]"한화시스템, 기존 사업 성장에 '수소에어택시' 등 신사업도 기대"한화시스템, 외국인 1만 579주 순매도… 주가 3.09% close 이 국방과학연구소와 손 잡고 국내 최초 ‘미니 이지스함’인 한국형 차기 구축함(KDDX)의 두뇌 개발을 본격화한다.

한화시스템은 16일 KDDX의 전투체계(CMS) 및 다기능 레이더(MFR) 개발 사업 최종 우선협상대상자로 선정됐다고 밝혔다. 사업규모는 6700여억원으로 지난해 한화시스템 방산부문 매출의 약 60%에 달하며 국내 전투체계 개발사업 가운데 최고액이다.

KDDX는 선체부터 전투체계, 다기능레이더 등 핵심 무기체계를 비롯해 각종 무장까지 모두 국내기술로 만들어질 최초의 국산 구축함이다. 6000톤급 ‘미니 이지스함’이라 불리며 총 사업규모는 7조8000억원이고, 향후 10년간 총 6척이 건조될 예정이다.

KDDX에 탑재될 전투체계는 대공전, 대함전, 전자전, 대지전 등 동시 다발적인 전투상황 하에서 함정의 지휘 및 무장 통제 역할을 수행하게 된다. 센서 및 무장 등의 자원을 네트워크 기반으로 통합·연동·분석하고, 실시간 전술정보처리 기술과 다중데이터링크가 내장돼 다양한 함포 및 유도탄 통제 능력을 갖추게 될 예정이다.

특히 함정의 스텔스 능력을 향상하는 신개념 무기체계인 통합마스트(I-MAST)에는 듀얼밴드 다기능위상배열레이더, 적외선탐지추적장비(IRST), 피아식별기(IFF) 등 탐지센서와 VHF·UHF 등 통신기 안테나가 평면형으로 장착된다.

또한 KDDX에 탑재될 다기능레이더는 한 개의 플랫폼에서 동시 운용되는 교전용 ‘듀얼밴드 다기능레이더’이다. 장거리 대공표적 및 탄도탄 탐지·추적용 S-Band 레이더와 단거리 대공표적 및 해면 표적 탐지·추적용 X-Band 레이다 두 개가 동시에 통합마스트에 장착된다.

X-Band레이더는 최근 성공적으로 출고된 한국형전투기(KF-X)의 AESA레이더와 동일한 레이더로 미국, 유럽 등 일부 선진국에서만 보유하고 있는 첨단 레이더 기술이 적용될 예정이다. 향후 개발될 KDDX는 함정 피탐율 감소, 센서·통신 안테나간 간섭 문제가 획기적으로 개선돼 전투함의 생존성 강화와 전투능력이 극대화 될 것으로 전망된다.

김연철 한화시스템 대표이사는 “주변 강대국들의 군사력 경쟁이 그 어느 때보다 치열한 상황에서 순수 국내기술이 집약된 차기 구축함 개발사업에 참여하게 돼 막중한 책임감과 사명감을 느낀다”며 “국내외 함정 전투 체계와 레이더 개발을 통해 축적된 기술로 이지스함을 뛰어넘는 최고의 첨단두뇌를 지닌 전투함을 만들기 위해 최선을 다할 것이다”라고 전했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr