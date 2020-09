[클릭 e종목]"씨젠, 3분기 실적이 2분기 능가할 것"

하나금융투자, 투자의견 '매수'·목표주가 35만원 제시…15일 종가 25만3200원

[아시아경제 금보령 기자] 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 253,200 전일대비 3,200 등락률 +1.28% 거래량 1,002,706 전일가 250,000 2020.09.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 연고점 경신한 코스피, 2440선 마감…코스닥은 900선 '코앞'코스피 2440선 돌파…코스닥 900 '눈앞'코스피 2420선 강보합…코스닥도 890선 유지 close 의 3분기 실적이 2분기를 능가할 것으로 추정되면서 하나금융투자는 씨젠에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 35만원을 제시했다. 목표주가는 기존 28만원에서 상향조정했다. 15일 종가는 25만3200원이다.

16일 하나금융투자에 따르면 씨젠은 2분기 대비 3분기 매출이 증가하면서 올해 매출액이 1조원을 넘길 것으로 예상된다.

선민정 하나금융투자 연구원은 "전일 관세청에서 발표한 8월 진단키트 통관데이터에서 씨젠의 소재지인 서울시 송파구 진단키트 수출금액은 출항일 기준으로 6580만 달러(약 778억원)로 7월 대비 무려 36.0% 증가했다"며 "8월 수출금액은 5405만 달러로 고점이었던 4월과 비교했을 때에도 약 22% 증가한 수치"라고 설명했다.

지난 11일 발표된 이번 달 10일 누적 잠정치 데이터도 8월 같은 기간 대비 약 92.4% 증가하는 모습을 보였다. 9월 수출금액도 8월 대비 증가할 수 있을 것으로 기대되는 상황이다. 선 연구원은 "4월 진단키트 수출이 고점을 찍었기 때문에 3분기 탑라인은 2분기 대비 감소할 것이라고 추정됐으나 이번 8월 통관데이터와 9월의 성장세 유지는 이러한 추정이 잘못됐음을 보여주고 있다"며 "이런 추세가 이어진다면 씨젠의 3분기 탑라인은 2분기 대비 약 16% 증가한 3180억원 규모가 될 것"이라고 분석했다.

3분기 수출데이터가 증가한 요인 중 하나는 유럽에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 수가 증가한 것이다. 또한 코로나19와 독감 바이러스가 함께 유행하는 트윈데믹이 곧 도래할 것으로 예상되면서 씨젠의 세트 제품 수요도 늘었다.

선 연구원은 "잠잠해지다가도 여름 휴가나 명절 등 방역이 느슨해지면 바로 유행할 정도로 전염력이 강한 까닭에 코로나19 유행은 이제 장기전이 될 것으로 예상된다"며 "내년에도 씨젠의 매출액은 7% 이상 증가 1조1000억원 정도의 매출을 유지할 수 있을 것으로 추정된다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr