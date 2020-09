[아시아경제 온라인이슈팀] 링걸이자 DJ로도 활동 중인 박시현이 남다른 볼륨감을 과시했다.

최근 박시현은 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다.

사진 속 박시현은 밀착된 크롭탑 차림으로 와일드한 섹시함을 뽐냈다. 특히 살짝 보이는 복근이 인상적이다.

한편 원챔피언십 링걸 외에 'DJ SIENA'라는 이름으로도 활동 중인 박시현은 아시아 전역의 음악 페스티벌의 초청을 받으며 인기를 끌고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr