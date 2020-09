여야 "4차 추경, 22일 본회의서 처리"…심사일정 합의

[아시아경제 김혜민 기자] 더불어민주당과 국민의힘이 오는 22일 본회의를 열고 4차 추가경정예산(추경)안을 처리하기로 15일 합의했다.

국회 예산결산특별위원회 박홍근 민주당 간사와 추경호 국민의힘 간사는 이날 오후 기자회견을 열고 이 같은 심사일정을 발표했다. 박 의원은 "여야 원내대표와 원내수석부대표, 예결위 간사 등 6인이 만나 4차 추경 심사와 처리 일정을 논의 끝에 합의했다"며 "꼼꼼하고 내실 있는 심사가 필요하다는 원칙에 모두가 동의했다"고 설명했다.

이에 따라 여야는 오는 18일 오전 10시부터 예결위 전체회의를 열고 제안설명과 함께 종합정책질의를 진행한다. 주말 동안 심사자료를 검토한 뒤 20일 오전 8시 추경안 심사소위를 가동하기로 했다. 이를 거쳐 22일 오후 2시 본회의에서 4차 추경안을 처리한다는 계획이다.

추 의원은 "만약 최종 합의가 이뤄지지 않으면 조금 더 늦어질 수 있다"고 말했다.

그동안 민주당은 이번주 중에는 4차 추경안이 처리돼야 한다고 요구해왔지만 국민의힘은 부정적인 입장을 보여왔다. 전격적인 합의에 대해 추 의원은 "추경 심사로 보면 촉박한 일정이지만 사안의 엄중함 시급성을 감안했다"며 "최대한 신속하게, 그러면서도 현미경 심사를 통해 꼼꼼히 짚은 뒤 최대한 이른 시간 내 마무리할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

박 의원은 "일정에 대한 논의였기 때문에 추경에 제출된 각 사업에 대한 논의는 따로 있지 않았다"고 덧붙였다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr