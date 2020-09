NH농협은행 함안군지부, 장학기금 5000만원 기탁

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 함안군은 NH농협은행 함안군지부가 군청을 방문해 지역인재육성을 위한 장학기금 5000만원을 군 장학재단에 기탁했다고 15일 밝혔다.

이날 기탁식에는 조근제 함안군수와 조근수 NH농협은행 함안군 지부장 등 관계자들이 참석했다.

NH농협은행 함안군지부는 2008년부터 매년 지역인재 육성과 교육 발전을 위한 장학기금을 12년째 전달해 오고 있다. 이날까지 총 6억3150만원을 기탁했으며, 함안군지부 명의로 장학금을 지급하는 특지장학금을 운영해 현재까지 158명의 장학생이 장학혜택을 받았다.

조 군수는 “장학재단에 대한 농협 군 지부의 지속적인 관심과 지역 핵심은행으로서 큰 역할에 감사드린다”며 “기탁된 장학기금은 함안군 지역인재육성의 밑거름이 될 것”이라고 화답했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr