코로나 백신 3000만명분 확보

검사수 2주간 절반 수준 급감

[아시아경제 서소정 기자, 조현의 기자] 정부가 우리 국민 3000만명이 접종할 수 있는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 확보에 나선다. 우선 다국적협의체인 코백스 퍼실리티(코백스)를 통해 1000만명분을 확보하고 글로벌 기업과의 협상을 통해 2000만명분을 추가로 확보할 예정이다.

정부는 15일 국무총리 주재 국무회의에서 '코로나19 백신 도입방안'에 대해 이 같은 백신 확보 방안을 발표했다. 정부는 먼저 코벡스 참여를 통해 1000만명분(2000만도즈)의 백신을 확보한다. 코백스는 2021년 말까지 전 인구의 20% 백신 균등 공급 목표로 세계보건기구(WHO), 감염병혁신연합, 세계백신면역연합 등을 중심으로 추진되고 있는 다국가 연합체다. 남은 2000만명분(4000만도즈)에 대해서는 글로벌 기업과의 협상을 통해 선구매하는 방식으로 확보할 계획이다.

이런 가운데 이날 신규 확진자 수는 106명으로 집계됐다. 방역당국이 목표한 두 자릿수 진입은 하지 못했지만 최근 2주간 국내 코로나19 검사 건수가 절반으로 줄어든 점이 주목된다. 중앙방역대책본부에 따르면 코로나19 검사 건수는 수도권에 강화된 거리두기 2단계(2.5단계)가 도입된 지난달 30일 5만8021건을 기록한 후 지속적으로 줄어 이날 2만여건까지 감소했다.

