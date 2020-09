하나카드, '모두의 건강' 카드 출시…"병원·골프 이용액 5% 적립"

생활밀착형 혜택 뿐 아니라 병원·레저 혜택 강화

6개월동안 선물 제공하는 '건강부스터' 이벤트도

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 건강 혜택을 강화한 '모두의 건강' 카드를 출시한다고 15일 밝혔다. 지난 상반기 출시한 '모두의 쇼핑'카드에 이어 언택트 트렌드를 반영한 '모두의 기쁨' 시리즈 두번째 상품이다.

이 카드는 크게 일상의 혜택과 건강한 혜택으로 나눠진다. 온라인 가맹점, 저녁식사 등 일상의 혜택을 누리다 보면, 병원, 레저와 같은 건강한 혜택을 받을 수 있어 꾸준히 카드를 이용하는 고객에게 더 많은 혜택이 부여된다.

일상의 혜택으로는 지난달 이용실적 30만원 이상 시 ▲저녁식사 오후 6~9시(국내일반음식점 (한식·양식·중식·일식) 이용금액의 5%적립 (월 최대 1만 하나머니) ▲대형마트 (이마트, 홈플러스, 롯데마트) 이용금액의 5%적립 (월 최대 1만 하나머니) ▲커피 (스타벅스, 커피빈) 이용금액의 5%적립 (월 최대 5000 하나머니) ▲온라인가맹점 (하나원큐페이에 카드를 등록하여 온라인 업종에서 결제 시) 이용금액의 5%적립 (월 최대 5000 하나머니) 혜택을 받을 수 있다.

건강한 혜택은 직전 3개월 연속 실적 50만원 이상 시 ▲골프·레저 (골프장, 골프연습장, 스크린골프, 스포츠센터, 수영장 업종) 이용금액의 5%적립 (월 최대 1만 하나머니) ▲병원·동물병원 (병원 업종, 동물병원 업종) 이용금액의 5%적립 (월 최대 1만 하나머니) 혜택을 받을 수 있다.

모두의 건강 카드는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 응원하며 GC녹십자헬스케어와 함께 '건강부스터' 이벤트를 6개월 동안 진행한다. 코로나19 건강박스(스마트체온계, 마스크, 멀티비타민, 손소독제)와 VIP 헬스케어서비스(건강검진 예약 및 비용우대, 전문가와 건강상담, 대학병원 안내 및 진료예약대행, 건강컨텐츠 제공)등 다양한 선물을 제공한다.

카드 신청은 하나카드 홈페이지와 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 신청 가능하다. 또 모바일 전용 카드로도 발급이 가능하여 1Q페이·삼성페이·카카오페이 등에 등록하여 온·오프라인 가맹점에서 바로 사용할 수 있다. 연회비는 국내·해외 겸용 모두 1만5000원이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr