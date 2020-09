코오롱그룹, '스페이스K_서울' 개관

[아시아경제 황윤주 기자] 코오롱 코오롱 002020 | 코스피 증권정보 현재가 23,650 전일대비 350 등락률 -1.46% 거래량 39,714 전일가 24,000 2020.09.15 10:20 장중(20분지연) 관련기사 쌀쌀해지면 풀릴까 했는데.. 안갯속 광고시장[e공시 눈에 띄네]코스피-14일코오롱, 2분기 영업익 531억원…전년比 63% 증가 close 그룹이 16일부터 서울 마곡산업단지 내에 문화예술 나눔공간 '스페이스K_서울'을 개관한다.

스페이스K_서울'은 코오롱그룹이 2018년 마곡산업단지에 '코오롱 원앤온리(One&Only)타워'를 건립한 것에 따라 공공기여 형식으로 지어진 건물로 약 105억원을 들여 세워졌다. 코오롱그룹은 서울시에 기부채납한 뒤 향후 20년간 운영한다.

'스페이스K_서울'은 문화예술 콘텐츠 지원, 지역민의 문화 향유 확대를 위한 미술관으로 상대적으로 문화 인프라가 부족한 서울시 서남부지역 내에 위치, 지역민이 자유롭게 방문해 현대미술을 쉽게 이해하고 접할 수 있는 새로운 전시 명소로 자리매김할 것이다.

마곡지구 문화공원 2호에 연 면적 2044m2(약 600평) 규모로 들어서는 '스페이스K_서울'은 지하 1층, 지상 2층 건물로 직선으로 짜여진 도시 구획 속에서 곡선의 아름다움이 잘 드러나는 건축물이다. 곡선과 호가 혼성된 기하학적 방식으로 건물과 함께 공원을 도시 공간의 일부가 되도록 설계되었으며 지역민들을 자연스럽게 미술관으로 유도하고 야외 잔디 공원, 옥상 정원에서 소통할 수 있는 공간이 마련되어 있다.

건축 및 설계는 2014년 제14회 베니스 비엔날레 국제 건축전에서 황금사자상을 수상한 조민석 소장(매스스터디스 대표)이 맡아 고밀도의 도시 속에서 녹지 휴식 공간과 더불어 문화를 매개로 한 새로운 공공 장소로서의 미술관을 표현해냈다.

'스페이스K_서울'은 마곡산업단지의 특성을 고려해 다양한 기술을 융합한 현대미술의 경향을 소개하는 데 초점을 맞출 예정이다. 개관전으로 인간의 형상을 탐구하는 '일그러진 초상'을 2021년 1월까지 열고 회화, 사진, 조각 등 다양한 형식으로 인간의 내면을 시각화한 작품 30여 점을 소개한다.

야외 공원에는 증강현실로 구현된 ‘한경우’ 작가의 작품인 'Unimaginable columns'가 설치됐다. 증강현실 기술과 현대미술이 융합된 새로운 개념의 공공 미술 프로젝트로 관람객들은 모바일 기기를 활용해 작품을 감상할 수 있다. 2021년에는 마이애미 출신 회화 작가 헤르난 바스의 전시(2021년 2월~5월)와 영국 개념미술 작가인 라이언 갠더의 전시(2021년 7월~9월)가 예정되어 있는 등 참신하고 수준 높은 국내외 작품 전시를 지속할 계획이다.

한편 스페이스K는 심도 있는 문화예술 후원을 위해 2011년 코오롱그룹이 설립한 전시 공간이다. 단순히 미술 작품만을 관람하는 공간이 아니라 예술을 활용한 코오롱의 차별화된 사회공헌활동으로 2011년에 설립되어 현재까지 총 152회 전시를 개최, 437명의 작가를 지원해왔다.

