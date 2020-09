해피콜, 추석맞이 최대 25% 할인 프로모션

오는 27일까지 온라인 쇼핑몰

[아시아경제 김대섭 기자] 해피콜은 한가위를 맞아 온라인 쇼핑몰에서 '따로 또 같이 해피추석' 프로모션을 실시한다고 15일 밝혔다.

이번 프로모션은 오는 27일까지 해피콜 공식몰, 11번가 등 온라인 쇼핑몰을 통해 열린다. 해피콜 공식몰에서는 로그인한 고객에게 전 상품 구매 시 사용 가능한 특별 할인 쿠폰을 제공한다. 다이아몬드 프라이팬, 아르보 냄비, 초고속 블렌더 엑슬림Z 등의 해피콜 제품을 할인된 가격에 살 수 있다.

사은품도 증정한다. 해피콜 공식몰과 네이버 스마트 스토어, 롯데아이몰, CJ몰 등에서 7만원 이상 구매한 고객 중 각 쇼핑몰별 선착순 100명에게 다이아몬드 궁중팬(20cm)을 선물한다.

해피콜은 11번가에서 진행하는 5개 브랜드의 '추석 특선 채널' 행사에 참여한다. 브릴로 세라믹 냄비 등을 최대 25% 할인 판매한다.

해피콜 관계자는 "고객들이 맛있는 추석 음식을 만들어 먹는 평범한 행복을 누리길 바라며 이번 행사를 준비했다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr