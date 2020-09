삼광글라스, 글라스락 베이비 세이프 유리식기 등 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 삼광글라스는 ‘글라스락 베이비 세이프 유리식기·스낵뚜껑 흡착볼’ 세트를 출시했다고 15일 밝혔다.

신제품은 ‘집콕 육아’가 장기화되면서 집에서 아이들이 더 건강하고 안전하게 아이주도식 습관을 형성할 수 있도록 베이비 용품 라인업을 확대해 출시됐다. 강한 흡착력의 흡착볼과 흡착볼에 꼭 맞는 위생적인 내열강화유리 식기, 실리콘 스낵뚜껑이 한 세트로 구성됐다.

흡착볼은 넓은 바닥면으로 강한 흡착력을 갖춰 다양한 재질의 식탁에 단단히 고정할 수 있어 아이주도식을 할 때 보다 안전하게 사용할 수 있다.

양 사이드에는 손잡이가 있어 용기를 잡거나 이동할 때 편리하며, 받침에는 탈착 날개가 있어 흡착 후 식탁과 분리할 때 탈착이 용이하다.

실리콘 스낵뚜껑은 아이들이 간식을 먹을 때 내용물 쏟아짐을 방지하는 기능을 한다.

100% 국내산 실리콘 재질로 믿을 수 있고, 면역력이 약한 아이들이 사용하기 좋게 열탕 소독이 가능하다.

흡착볼에 딱 맞는 크기로 제작된 내열강화유리 식기는 글라스락 고유의 템퍼맥스 소재로 만들어졌다. 열은 물론 충격, 낙하에도 강해 전자레인지와 열탕 소독, 식기세척기 등에 안전하게 사용할 수 있다. 삼광글라스의 국내 공장에서 생산된 ‘메이드 인 코리아’ 유리식기로 위생적이고 재활용이 가능하며 비스페놀A 환경호르몬 등 유해물질 우려가 없다. 실리콘 흡착볼의 색배임, 냄새배임을 방지해 보다 위생적으로 사용할 수 있게 한다.

360ml의 넉넉한 용량으로 이유식을 비롯한 밥, 국, 간식류, 과일류를 다양하게 담을 수 있다.

신제품 출시를 기념해 글라스락 공식몰에서는 오는 20일까지 ‘글라스락 베이비 세이프 유리식기·스낵뚜껑 흡착볼’ 세트를 20% 할인된 금액에 판매하는 특가 행사를 진행한다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr