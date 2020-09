최대집 의협 회장 "젊은의사·학생에 사과"…내부 단결 호소

협회 체질 개선 약속…"의료계 대안에 젊은 의사 직접 참여하도록 할 것"

[아시아경제 서소정 기자] 대한의과대학·의학전문대학원학생협회(의대협)의 단체행동 중단으로 의료파업이 봉합 국면에 접어든 가운데 최대집 대한의사협회(의협) 회장이 사과와 함께 내부 단결을 호소했다.

최 회장은 13일 의협 전 회원을 대상으로 서신을 발송하고 "의협의 회장으로서, 한 명의 선배 의사로서 이번 의료계의 투쟁과 협상의 과정에서 젊은 의사들과 학생들에게 마음의 큰 빚을 지고 있다"면서 "이 서신을 빌려 다시 한 번 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

그는 "의협은 학생들의 깊은 고뇌와 담대한 결정을 전적으로 존중한다"면서 "무엇보다 이번 투쟁을 통해 의료계의 중심에 선 학생과 젊은 의사들을 존중하고 세심하게 소통할 수 있도록 협회의 체질을 개선해 나가겠다"고 말했다.

최 회장은 "의대협이 전국의대교수협의회와 함께 구축하기로 한 보건의료정책 상설감시기구에 힘을 보태겠다"면서 "갈등과 상처 속에서 이루어진 당정과의 합의가 실질적인 성과와 의료제도 정상화로 이어질 수 있도록, 여당과 정부가 약속을 충실하게 이행하도록 철저하게 감시하고 압박하며 대비하겠다"고 말했다. 약속이 지켜지지 않는 상황에서는 언제든 다시 단호하게 나설 준비도 함께 하겠다는 것이다.

또 "의대 정원의 확대와 공공의대 신설, 첩약 급여화와 원격의료 등 의료정책 '4대악'에 대해서는 의료계와 현장의 목소리가 반영된 대안들을 준비해 역 제안하고 관철시켜 나가겠다"면서 "이 과정에 젊은 의사들이 직접 참여하도록 할 것"이라고 말했다.

아울러 지역의료와 필수의료 개선, 의료전달체계 확립, 건정심 구조 개선, 전공의 수련환경 개선 등 의료계의 숙원 과제들에 대해서도 준비해 나가겠다고 밝혔다. 최 회장은 "필수의료 개선의 핵심인 수가 현실화를 위해 전문과목별로 의견을 수렴해 우선적으로 개선돼야 할 항목을 정리해 정부에 제안할 것"이라며 "상대적으로 열악한 지역의료의 현실을 개선하기 위해서 지역별 가산수가 제도 도입과 의사들이 기꺼이 지역을 위해 헌신할 수 있는 지역의료 인프라 확충을 위한 지원책도 마련해나갈 것"이라고 말했다.

최 회장은 의료계 내부 단합을 거듭 촉구했다. 그는 "우리의 분열로 말미암아 정부가 약속 이행의 부담에서 벗어났던 과거의 전례가 있기 때문에 의료계 내부의 갈등과 분열을 획책하려는 시도는 앞으로도 계속, 다양한 방식으로 이어질 것"이라면서 "이를 극복하기 위해서 우리는 하나가 돼야 한다"고 강조했다. 이어 "이번 투쟁과 협상의 과정에서 마음의 상처를 입은 회원과 학생들께 다시 한 번 진심으로 사과와 위로의 말씀을 드린다"고 덧붙였다.

