내일 오후 7시 네이버TV 통해 중계

국립중앙박물관과 문화재청은 특별전 '새 보물 납시었네, 신국보보물전' 전시 해설 방송이 15일 오후 7시 네이버TV를 통해 중계된다고 14일 전했다. '새 보물 납시었네, 신국보보물전'은 2017~2019년 새로 지정된 국보·보물 여든세 건 196점을 공개한 전시다. 지난 7월 21일 마련됐으나 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 박물관이 휴관하면서 중단됐다. 방송은 국립중앙박물관 강경남 학예연구사와 KBS 윤인구 아나운서의 사회로 진행된다. 시청자가 댓글로 질문하면 담당 학예사가 답변을 들려준다. 깜짝 퀴즈 당첨자 다섯 명에게는 전시 도록을 증정한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr