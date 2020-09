부산 기장군, 전국 최초로 ‘이동식 복합환경측정기’ 투입

악취 등 환경민원 대응에 효과 … 바퀴 달아 민원다발지역 이동 설치

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군은 포스트 코로나에 대비해 비대면 중심의 새로운 환경오염 감시·예방 대책의 하나로 전국 최초로 악취통합관제센터와 연계한 ‘이동식 복합환경측정기’ 3대를 설치해 운영에 들어갔다.

이동식 복합환경측정기는 미세먼지측정기(미세먼지 간이 측정기 1등급제품, PM10·PM2.5측정)와 복합 대기 질 센서(CO, NO2, SO2, 복합악취 등 고성능 센서), 복합 기상 센서(온도, 풍향, 풍속 등 고성능 센서), 소음측정기(환경부 형식승인제품), CCTV(25배 광학 줌 카메라)를 탑재해 제작됐다.

관내 산업단지와 공업지역, 민원발생 지역의 상시 감시체계를 유지하기 위해 이동식 복합환경측정기 1대는 환경오염물질 배출업소 주변 축대에 이동 부착 설치했다.

2대는 바퀴를 달아 민원다발지역, 공사현장, 공장밀집지역 등에 이동 설치해 연중·수시로 운영할 계획이다.

기장군 관계자는 “이동식 복합환경 측정기를 이용한 환경감시로 시간과 장소의 제약없이 단속이 가능해짐에 따라 미세먼지, 악취, 소음 등 환경민원에 대해 능동적으로 대응이 가능하다”고 말했다.

또 “동시에 환경오염 피해내용을 환경오염물질 배출 사업장에 전달해 자발적으로 환경개선까지 유도할 수 있을 것”이라고 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr