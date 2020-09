놓치면 희망 없다, 과학기술인재 1000명을 붙잡아라!

‘2020 청년 과학기술인 일자리박람회’ 15일 개막

비대면·맞춤형 채용지원 기술혁신기업 192개사 참여

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 1000여명의 과학기술인재를 붙잡아라! 우수한 이공계 인재들과 기술혁신을 이루고자 하는 기업들이 서로를 찾는 대규모 온라인 채용박람회가 열린다.

과학기술정보통신부는 이공계 청년의 취업 성공을 지원하기 위해 15일부터 10월 7일까지 ‘2020 청년 과학기술인 일자리박람회’를 진행한다.

코로나19로 인한 채용시장 변화에 맞춰 온라인으로 개최되는 이번 박람회는 비대면, 맞춤형 채용 프로세스로 준비됐다.

더 많은 이공계 청년들이 참여할 수 있도록 규모를 확대하고 기간을 3주로 늘린 온라인 박람회는 홈페이지를 통해 참가할 수 있다.

이번 박람회에는 4차 산업기업, 소재·부품·장비기업, 전문연구요원 지정기업 등 최근 국가적 문제해결에 기여하고 있는 우수 기술기업을 포함해 총 192개 기술혁신기업이 참여해 약 1000여명을 채용할 계획이다.

박람회에는 UNIST(총장 이용훈) 창업기업 2곳도 참여한다. 카스큐어테라퓨틱스㈜와 ㈜코어닷투데이가 그 주인공이다.

카스큐어테라퓨틱스㈜는 권태준 바이오메디컬공학과 교수가 참여하고 있는 기업으로, 혁신적 항암제를 개발하고 있다.

㈜코어닷투데이는 장봉수 수리과학과 교수와 김경훈 박사가 주요 인력으로 참여해 최신기술과 빅데이터를 접목한 데이터 솔루션을 제공하고 있는 교원창업 기업이다.

박람회는 15일 유튜브 라이브 영상을 통해 온라인 개막식으로 문을 연다. 개막식에서는 구직을 원하는 이공계 청년들을 위한 현직 멘토의 경험담 공유와 인사담당자들의 취업 노하우 제공이 이뤄질 예정이다.

박람회에선 이공계 청년 개개인의 성향과 역량에 따른 맞춤형 채용 지원을 위해 AI 취업지원과 사후 채용연계 서비스도 제공된다.

맞춤형 기업매칭 서비스는 192개 참여기업 중 구직자의 성향, 역량에 맞는 기업 채용정보를 추천한다. 이와 함께 비대면 면접이 익숙지 않은 이공계 청년을 위해 AI를 활용한 모의 면접 기회도 제공된다.

또한 이공계 청년들을 위해 전문 직업상담사를 통한 1대1 컨설팅과 채용연계 지원도 지속적으로 이어진다.

정병선 과학기술정보통신부 제1차관은 “청년 과학기술인은 과학기술의 미래이자 경쟁력으로, 디지털 뉴딜을 이끌어 갈 핵심 인재”라며 “코로나19로 고용이 위축된 상황에서 이번 박람회를 통해 청년들이 우수 기술기업에 취업하고 기업은 필요한 인재를 확보할 수 있는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

이번 박람회는 9월 22일까지 박람회 홈페이지를 통해 서류를 신청받고, 9월 29일부터 10월 7일까지 영상면접을 제출받는다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr