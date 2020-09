우드워드 "트럼프, 대통령직 맞지 않다...폭탄같은 인물"

트럼프 인터뷰 책 '격노' 출간 앞두고 인터뷰

트럼프 트위터에 "우드워드의 책은 가짜"언급

[아시아경제 이현우 기자] 미국에서 워터게이트 사건 특종기자로 유명한 밥 우드워드는 도널드 트럼프 미국 대통령과의 인터뷰 내용을 바탕으로 한 신간 '격노(Rage)'의 출간을 앞둔 인터뷰에서 "트럼프는 대통령직이 맞지 않는 인물"이라며 맹비난했다. 트럼프 대통령은 해당 책의 내용에 대해 트위터에 가짜라며 내용을 부인하고 있는 것으로 알려졌다.

우드워드는 13일(현지시간) 미국 CBS방송의 식스티미닛(60minutes) 프로그램의 인터뷰에서 "트럼프 대통령은 나와의 인터뷰에서 '대통령직을 수행하면 항상 문밖에 폭탄이 있는 것과 같다'고 말했다"며 "그러나 트럼프 대통령 자신이 폭탄"이라고 강하게 비판했다. 우드워드는 과거 리처드 닉슨 대통령의 사임 계기가 됐던 워터게이트 사건의 폭로 기사를 쓴 특종기자로 최근 트럼프 대통령과 18차례에 걸친 인터뷰를 바탕으로 쓴 신간인 격노의 출간을 앞두고 있다.

우드워드는 격노의 내용 중 기자로서 내리지 말아야 할 평가를 담았다는 비판에 대해 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 대해 진실을 얘기하지 않는 등 차고 넘치는 증거에도 그러한 결론을 내렸기 때문에 담았다"며 "트럼프 대통령은 내게 코로나19는 공기로 전염되기 때문에 매우 까다로운 바이러스며 우리가 아는 독감보다 훨씬 치명적이라고 말했다"고 밝혔다. 그는 지난 2월 7일 트럼프 대통령과의 전화 통화 내용도 함께 소개했다.

그러나 트럼프 대통령은 2월26일 백악관 기자회견에서는 "코로나19는 통상 예방 접종을 하는 독감과 비슷하다"며 "이 바이러스에 대해서도 곧 백신을 개발하게 될 것"이라고 대수롭지 않은 병처럼 설명했다고 우드워드는 비판했다. 그는 "미국의 대통령은 대중에게 미리 경고를 전달할 의무가 있다"고 지적했다.

이보다 앞서1월28일 코로나19가 미국서 67만5000명의 목숨을 앗아간 1918년의 스페인 독감과 같이 될 수 있다는 매슈 포틴저 당시 국가안보 부보좌관 보고를 받고도 트럼프 대통령이 의미를 축소했다고도 주장했다. 트럼프 대통령은 이틀 뒤 기자회견에서 "바이러스는 잘 통제되고 있다. 미국에서 5명이 감염됐지만 모두 회복 중으로 중국을 포함한 다른 나라와도 협력하고 있어 잘 해결할 수 있다"고 밝혔다고 우드워드는 지적했다. 이후 우드워드는 3월19일 트럼프 대통령과 통화에서 코로나19에 대해 왜 사실대로 밝히지 않느냐고 질문했으며, 트럼프 대통령은 "솔직히 얘기해서 대혼란을 줄 수 있기 때문에 축소하고 싶다"고 말했다고 우드워드는 전했다.

우드워드는 최근 트럼프 대통령이 전화에서 "아랍에미리트(UAE)와 이스라엘의 관계 정상화를 위한 8월 평화 협약을 저서에 담을 수 있겠느냐"고 질의했지만, 이미 인쇄에 들어가 거절한 사실도 함께 공개했다. 우드워드는 트럼프 대통령과 통화에서 "이 책에는 대통령께서 싫어할 수 있는 내용이 담겨 껄끄러울 수 있다"고 말했다고도 밝혔다. 이어 "트럼프 대통령은 책에 대해 통화한 후 한 시간반쯤 지나서 트위터에 '우드워드의 책은 가짜다'라고 게재했다"고 덧붙였다.

