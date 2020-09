코로나에 온라인 거래…일평균 전자지급결제 6769억원

"식품·배달 실적 크게 늘어"

[아시아경제 김은별 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 비대면 온라인 거래가 확대되면서 상반기 전자지급서비스 이용 실적이 사상 최대치를 기록했다.

14일 한국은행의 '2020년 상반기중 전자지급서비스 이용 현황'에 따르면 전자지급결제대행서비스 이용실적은 일평균 1782만건, 6769억원 규모로 전기대비 각각 32.0%, 15.3% 늘었다.

전자지급결제대행서비스란, 전자상거래에서 구매자로부터 대금을 수취해 판매자에게 최종적으로 지급될 수 있도록 지급결제정보를 송·수신하거나 그 대가를 정산 대행 또는 매개하는 서비스다.

한은 관계자는 "코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기 시행으로 비대면 온라인 거래가 확대되면서 증가세 지속됐다"며 "식품, 생활용품, 음식배달 등의 온라인 결제를 주로 대행하는 업체 중심으로 실적이 크게 늘었다"고 전했다. 전자지급결제대행서비스 일평균 이용액은 사상 최대 기록 경신을 이어가고 있다.

미리 충전한 선불금으로 교통요금, 상거래 대금을 지급하거나 송금할 수 있도록 선불금을 발행하고 관리하는 서비스(선불전자지급서비스) 이용실적 역시 일평균 1998만건, 4306억원을 기록했다. 이용 건수는 전기대비 0.6% 감소했지만 이용 금액은 26.9% 증가했다.

이용 건수는 코로나19 확산에 대중교통 이용이 줄면서 교통카드 거래가 줄면서 감소했지만, 금액은 긴급재난지원금 지급 등으로 증가세를 유지했다.

결제대금예치서비스(에스크로) 이용실적 역시 254만건, 1152억원으로(일평균) 전기대비 각각 20.0%, 17.2% 증가했다. 에스크로는 전자상거래에서 구매자로부터 대금을 예치받고 물품수령 확인과정 등을 통해 거래가 적절하게 이루어졌는지를 확인한 이후, 구매대금을 판매자에게 지급하는 서비스다. 이 역시 온라인판매중개업체를 중심으로 증가세를 이어갔다.

상반기중 간편결제·간편송금서비스 이용실적은 일평균 731만건, 2139억원으로 전기대비 각각 8.0%, 12.1% 늘었다. 이 서비스는 공인인증서 의무사용이 폐지된 이후 간편 인증수단(예: 비밀번호) 등을 이용한 결제 및 송금 서비스다. 지급서비스 통계와는 별도로 2016년부터 조사를 시작했다.

