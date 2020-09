[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 15~16일 이틀 간 공무원 법제업무 전문성을 높이기 위해 '2020년 하반기 경기도교육청 순회 법제교육'을 진행한다.

이번 교육은 코로나19를 고려해 실시간 온라인 강의로 개최된다.

순회 법제교육은 정책집행에 필요한 법령해석과 소송 실무 능력을 높이고 공무원의 적극행정을 효율적으로 지원하기 위해 마련됐다.

교육에는 경기도교육감 소속 각급 기관 공무원 82명이 참여한다.

교육은 ▲헌법의 이해 ▲생활 속 법률상식(민법 중심) ▲행정소송 실무 ▲적극행정 법제 사례 연구 등으로 진행된다.

조정수 경기교육청 행정관리담당관은 "이번 교육을 통해 경기도교육청 소속 직원들이 자치법규 입안과 행정쟁송에 능동 대응하고, 최근 중요성이 더욱 강조되고 있는 적극행정의 의의, 필요성, 관련 제도 등을 새롭게 인식하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

