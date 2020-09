DMZ포럼 17일 온라인 개막…9·19 남북공동선언 2주기 맞춰 열려

[아시아경제(의정부)=이영규 기자] 남북 평화협력과 비무장지대(DMZ)의 평화적 활용 방안을 모색하기 위한 '2020 DMZ 포럼'이 오는 17일 온라인(www.dmzforum.or.kr) 개막한다.

18일까지 열리는 이번 온라인 행사는 9ㆍ19 평양 남북공동선언 2주년에 맞춰 열린다는 점에서 의미가 있다.

이번 포럼은 분단의 상징이었던 DMZ를 평화의 상징으로 전환하기 위한 담론의 장으로, 경기도가 주최하고 경기연구원, ㈜킨텍스, (사)동북아평화경제협회, 한반도종전캠페인이 공동 주관한다.

'DMZ는 평화를 원한다'를 주제로 열리는 이번 포럼은 국내외 석학, 전문가, 평화 NGO(비정부기구) 등 패널 90여명이 참여해 다양한 생각을 공유하고 한반도 평화 분위기 확산 방안을 논의한다.

포럼은 개회식 및 기조연설과 함께 ▲기획세션 6개 ▲평화운동 협력세션 6개 ▲특별세션 2개 ▲초청세션 2개 등 총 16개 세션으로 구성된다.

이재명 경기도지사는 1일차 오전 9시30분 시작 영상 개회식을 통해 대북협력 사업 제안을 담은 기조연설을 한다.

또 2011년 노벨평화상 수상자인 라이베리아 출신의 평화운동가 리마보위, 국제관계학 석학인 미국 하버드대학교 조셉나이 교수도 강연자로 나선다.

행사 참여를 희망하는 사람은 DMZ 포럼 공식 홈페이지(www.dmzforum.or.kr)에 접속하면 개회식 등 모든 콘텐츠를 실시간으로 즐길 수 있다.

개회식 및기조연설은 경기도청 유튜브에서도 중계한다.

이재강 도 평화부지사는 "이번 DMZ 포럼은 한반도 평화 정착의 구체적 실행 방안을 다양한 주체와 함께 논의하는 장이 될 것"이라고 밝혔다.

