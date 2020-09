하태경, 내가 당직사병이다 캠페인 시작…“비리권력과 한판 대결”

“당직사병이 원한다면 법률자문 및 무료변론 제공”

[아시아경제 임춘한 기자] 하태경 국민의힘 의원은 14일 추미애 법무부 장관 아들의 ‘군 복무 특혜 의혹’과 관련해 “더불어민주당은 '내가 추미애다' 캠페인을 한다던데 우리는 '내가 당직사병이다' 캠페인을 펼치기로 했다”고 밝혔다.

하 의원은 이날 페이스북에서 “추 장관과 당직사병 중에 누가 대한민국의 공정 가치를 대변하고 누가 특권을 대변하는지 국민들에게 물어보자”며 이같이 말했다.

하 의원은 “‘내가 당직사병이다’ 캠페인의 일환으로 요즘것들연구소는 당직사병이 원한다면 법률자문 및 무료변론 제공하겠다”며 “민주당은 당직사병을 범죄자 취급하지만 우리는 대한민국 공정 가치를 지켜낸 영웅이라고 생각한다”고 밝혔다.

하 의원은 “당직사병과 추 장관의 싸움은 다윗과 골리앗의 싸움이고, 공정과 특권의 한판 대결이다. 절대 다수 국민과 한줌도 안 되는 비리권력과의 한판 대결”이라며 “국민 여러분, 당직사병과 어깨 걸고 친문특권을 이 땅에서 일소하는데 함께 나아가자”고 말했다.

