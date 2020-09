'미우새' 남창희, 김종국과 축구 게임 내기한 이유 "이기면 조카 소야와 식사 하고파"

[아시아경제 김정호 기자] 개그맨 남창희가 가수 김종국에게 조카 쏘야와의 식사를 걸고 게임 내기를 제안해 눈길을 끌고 있다.

13일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 축구 게임 대결을 펼친 김종국과 남창희의 모습이 전파를 탔다.

이날 김종국은 축구 게임 고수 남창희와 실력 대결을 진행했다.

이에 남창희는 "진다고 해서 기분 나빠하시면 안 돼요"라고 말했다. 남창희는 선제골을 넣으며 뛰어난 실력을 선보였다. 이어 김종국은 동점골을 넣으며 따라갔다. 이후 게임은 김종국의 승리로 끝났다.

게임이 끝나고 남창희는 "형 조카분, 되게 괜찮으시던데 잘 지내시죠?"라며 김종국의 조카 소야를 언급했다. 이에 김종국은 "외모도 예쁘지만 진짜 괜찮은 애야"라고 말했다.

남창희는 "형이랑 가족되면 뭐 좋은 거 있어요?"라고 물었다. 이를 들은 하하는 "남들한테는 안 맞겠지"라고 말해 주변을 폭소케했다.

이를 들은 김종국은 "소야를 얻기 위해선 축구 게임을 형한테 이겨야 돼"라고 도발했다. 이에 하하는 "네가 이기면 종국이 형이 소야랑 식사 마련해주면 되겠다"고 판을 깔았다.

다시 김종국과 남창희는 재대결에 돌입했다. 결국 남창희가 김종국을 이겼다. 그는 "전화 거세요"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

한편, 미운 우리 새끼는 매주 일요일 오후 9시 5분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr