황희, 당직사병 적극저격→범죄자 취급 사과…안 굽힌 '배후세력설'

[아시아경제 김연주 기자] 추미애 법무무 장관 아들 관련 의혹 폭로자인 당직사병의 실명을 공개하며 저격 글을 썼던 황희 더불어민주당 의원이 논란 끝에 사과문을 올렸다.

황 의원은 13일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "현 병장 관련 페북 글로 본의 아니게 불편함을 드려서 죄송하다"고 운을 뗐다.

당직사병 실명을 공개한 데 대해서는 "이미 언론에 현 병장 얼굴과 이름까지 공개된 상황이라 크게 의미를 두지 않고 거론했다"며 "그럼에도 현 병장도 모르고 한 일일 수도 있어 수정했다"고 해명했다.

제보자를 '단독범'이라고 표현한 이유에 대해서는 "국민의 힘에서 현 병장 제보로 추 장관을 고발한 것이 시작"이라며 "현 병장 이야기대로라면 당직사병이라 휴가의 구두승인 사실을 몰랐을 수도 있다고 보지만 카투사 내에서도 일년에 상당수의 전화 구두승인을 통해 휴가연장을 해왔기 때문에 그런 경우인가 할만도 하다. 그러나 지속적이고 반복적으로 특혜성 주장을 다양한 언론매체를 통해 해왔기 때문에 의도된 세력이 배후에 있을 것이라는 생각"이라고 주장했다.

황 의원은 "현 병장 제보로 사안이 너무나 커졌다. 단독이 아니라는 것이 포인트"라며 "현 병장에 대한 이야기를 하려고 한 것은 아니다. 이것을 정쟁화를 목적으로 의도된 배후세력에 대한 이야기를 하고 싶었다"고 설명했다.

그러면서 "의도와 달리 현 병장을 범죄자 취급한 것처럼 비쳐진 부적절성에 대해 국민과 현 병장에게 불편함을 드린 점 유감스럽게 생각한다"며 "하루빨리 모든 진실이 명명백백하게 밝혀지고 현 병장 포함 모두가 일상으로 복귀할 수 있기를 소망한다"고 재차 사과했다.

앞서 황 의원은 추 장관 아들 서 모씨의 군 복무 시절 특혜 의혹을 제기한 당직 사병의 실명을 공개하고 범죄자를 의미하는 '범'이라는 표현을 적어 저격 글을 작성한 바 있다.

그는 12일 자신의 페이스북에 "추 장관 아들 관련 모든 시작은 당시 당직사병의 증언이었다"라며 "당직사병의 언행을 보면 도저히 단독범이라고 볼 수 없다. 이 과정에서 개입한 공범 세력을 철저히 규명해야 할 것"이라고 했다.

이를 두고 논란이 일자 황 의원은 당직 사병의 실명을 '현 병장'으로 수정하고, '단독범' 등의 단어를 삭제하는 등 조처에 나섰다. 또 논란이 된 게시물에 대한 누리꾼들의 지적이 일자 댓글을 달아 언론사가 먼저 당직 사병의 실명 공개를 했다고 주장하기도 했다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr