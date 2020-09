[아시아경제 임주형 기자] 허경영 국가혁명배당금당 대표가 머물며 강의를 하는 장흥명 하늘궁 시설 '초중교 하늘궁'에 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 방문한 것으로 파악돼 운영이 중단됐다.

경기 양주시는 해당 시설에 성남시 거주 코로나19 확진자 A 씨가 다녀간 사실을 파악했다고 12일 밝혔다.

A 씨는 지난 5일 하늘궁을 방문해 이날 오전 11시16분부터 오후 5시44분까지 마스크를 착용하고 야외에만 머문 것으로 확인됐다.

이에 따라 시는 당시 하늘궁 방문자 400여명과 A 씨가 이용한 셔틀버스 기사 안내원 등 40명에게 이 사실을 통보한 뒤, 긴급 소독 작업을 실시하고 버스 운행 및 실내 강연회도 중단 조치했다.

시는 코로나19가 확산하지 않도록 방역 조치 및 역학조사 등에 총력을 기울일 방침이다.

