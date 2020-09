10월 출시 예정 G70 부분변경, 달라진 부분은?

[아시아경제 우수연 기자]제네시스 브랜드 스포츠 세단 G70이 3년만에 부분변경 모델로 돌아왔다. 제네시스 브랜드의 정체성을 살린 디자인을 갖추면서도 역동성을 강화해 소비자들의 마음을 사로잡는다는 전략이다.

지난 9일 제네시스는 다음 달 출시 예정인 '더 뉴 G70'의 내외장 디자인을 공개했다. G70 부분변경 모델은 제네시스 차종 중 가장 역동적인 외장 디자인을 선보였으며 첨단 사양을 더한 운전자 중심의 실내 공간도 구현했다.

엔진은 기존 G70에 적용됐던 엔진을 적용해 가솔린 2.0 터보, 디젤 2.2, 가솔린 3.3 터보 등 3종의 파워트레인으로 운영될 예정이다. 또한 기존 고객들에게 호응을 얻었던 후륜구동 기반의 동력 방식을 유지하기로 했다.

가장 눈에 띄게 달라진 부분은 쿼드램프를 적용한 전면부와 후면부 디자인이다. 전면에는 제네시스 로고의 방패에서 영감을 얻은 '크레스트 그릴'이 적용됐다. 다만 그릴을 헤드램프보다 낮게 위치하도록하고 대각선으로 배치된 두줄의 쿼드램프가 속도감과 역동성을 느끼게한다.

후면부에는 역시 대각선으로 위치한 제네시스 로고의 날개를 표현한 리어램프가 적용됐으며, 범퍼 하단부에는 차폭을 강조하는 그릴부와 듀얼 머플러 사이에 위치한 차체 색상의 디퓨저가 스포츠 세단만의 독특한 디자인을 완성했다. 디퓨저를 통해 차체 하부 공기 흐름을 개선하고 주행 시 차체를 아래로 누르는 힘(다운포스)를 증대시켜 고속 주행 시 주행 안정성을 확보한다.

실내 디자인은 전투기 조종석을 닮은 운전자 중심 구조의 콕핏을 연출했다. 또한 첨단 기술 사양(IT)를 추가해 편의성을 개선했다.

우선 제네시스 전용 디자인이 적용된 신규 10.25인치 인포테인먼트 시스템은 무선 업데이트(OTA)와 발레모드, 카페이 등을 지원해 보다 확장된 사용 경험을 제공한다. 아울러 충전 용량이 늘어난(5W→15W) 가로형 무선 충전 시스템을 적용해 기존의 세로형 대비 더욱 다양한 크기의 스마트폰을 충전할 수 있도록했다.

제네시스는 다음 달 새로운 G70을 국내 시장에 공식 출시하며, 자세한 제원과 사양은 정식 출시와 함께 공개할 예정이다.

