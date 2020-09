질병관리청 차장에 나성웅 질본 긴급상황센터장

[아시아경제 문혜원 기자] 오는 12일 공식 출범하는 질병관리청 차장에 나성웅(57) 현 질병관리본부 긴급상황센터장이 11일 임명됐다.

나 차장은 연세대 사회복지학과를 졸업하고 같은 대학 대학원에서 보건정책관리학 석사 학위를 취득했다.

제39회 행정고시로 공직에 입문해 보건복지부 질병정책과장, 건강정책과장, 건강정책국장을 역임했으며 경제협력개발기구(OECD) 대한민국정책센터 사회정책본부장을 지냈다. 올해 8월에는 복지부에서 질병관리본부로 자리를 옮겨 긴급상황센터장으로 일했다.

나 차장은 정은경 초대 청장(현 질병관리본부장)과 함께 질병관리청 조직을 이끌며 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응부터 감염병 정책 수립과 집행, 연구개발(R&D) 등을 수행했다.

한편 현재 본부 형태의 조직을 청으로 정비하는 과정에서 복지부 인사들도 대거 합류했다. 배경택 복지부 건강정책과장, 임숙영 인구정책총괄과장, 양동교 노인정책과장이 질병관리청의 국장급 보직인 기획조정관, 감염병위기대응국장, 의료안전예방국장으로 각각 이동했다.

