칠곡군 장뇌삼 사업설명회 50대女 '확진'…대구 '동충하초' 판박이 될라

경북도, 전체 참석자 28명에 '코로나19' 검사 독려 문자 발송

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 칠곡군에서 열린 장뇌삼 사업설명회에 참석했던 경주 거주 50대 여성이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 확진됐다. 대구 '동충하초 사업설명회'의 밀폐·밀접·밀집에 따른 집단 감염의 재판(再版) 우려로 방역당국이 바짝 긴장하고 있다.

11일 경북도에 따르면 경주시민 A씨는 전날 코로나19 검사를 받고 이날 양성 통보를 받았다. 그녀는 지난 2일 칠곡군 평산아카데미에서 열린 장뇌삼 사업설명회에 참석했다가 서울 확진자와 접촉한 것으로 판명됐다.

A씨는 5일부터 감기 증상을 보인 것으로 알려졌다. 설명회에 참석한 서울 확진자는 8일 확진됐다. 누가 코로나19 비말을 퍼트렸는지 애매한 상황이다. 방역 당국은 해당 설명회에 모두 28명이 참석한 것으로 파악, 이들에게 즉시 검사를 통보하는 등 역학조사에 골몰하고 있다.

방역 당국 관계자는 "설명회 명부 연락처를 토대로 일일이 확인해 해당 지방자치단체에 통보하고 있다"며 지난 2일 오후 2시부터 6시 사이 장뇌삼 사업설명회 참석자들의 검사를 당부했다.

앞서 지난달 29일 대구에서는 '동충하초' 판매모임에 참석한 27명 중 26명이 양성 판정을 받고, 전국에 걸쳐 n차 감염을 낳은 바 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr