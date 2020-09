[아시아경제 이창환 기자] 인도의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자 수가 이틀 연속으로 세계 최다 기록을 경신하고 있는 것으로 나타났다.

11일 오전 기준 인도 보건·가족복지부의 집계 기준에 따르면 인도의 코로나19 누적 확진자 수는 전날보다 9만6551명 늘었다.

인도의 신규 코로나19 확진자 수는 전날에 이어 이틀 연속 세계 기록을 경신하게 됐다.

인도는 이미 지난달 30일 신규 확진자 7만8761명으로 종전 미국의 세계 기록을 경신한 바 있다. 누적 확진자 수는 456만2414명으로 미국(658만8163명)에 이어 세계 2위다.

누적 사망자 수는 7만6271명으로 전날보다 1209명 증가했다. 신규 사망자 수 역시 전날 기록을 경신했다.

인도의 코로나19 감염자 수는 경제 회복을 위해 지난 5월 중순부터 방역 통제를 완화하면서 급증한 것으로 파악된다.

