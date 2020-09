청춘학개론 조융, 26세에 요절…"비통한 마음"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 밴드 청춘학개론 조융이 꽃다운 나이 26세에 요절했다.

11일 청춘학개론 소속사 모조피플레코즈는 공식 페이스북을 통해 비보를 전했다.

또 이날 스포티비뉴스는 조융이 사고로 세상을 떠난 것이라고 보도했다.

모조피플레코즈는 "조융이 9월 10일 세상을 떠났다. 너무나 비통한 마음이고 경황이 없는 가운데 소식을 전하게 됐다"면서 "장례식장의 철저한 방역 속에 아래와 같이 진행된다"고 밝혔다.

빈소는 서울아산병원 장례식장 3층 31호에 마련됐다.

한편, 조융은 2014년 이시영과 청춘학개론을 결성해 싱어송라이터로 활동했다. 그는 '설레임' '니 생각 중이야' '어느 별에서 왔니'. '막돼먹은 영애씨15' 와 ost '어젠, 술에' 등을 작업했다.

이하 소속사 입장 전문.

청춘학개론의 멤버이자 모조피플레코즈의 가수 조융 님이 9월 10일 세상을 떠났습니다.

너무나 비통한 마음이고 경황이 없는 가운데 소식을 전하게 되었습니다.

장례식장의 철저한 방역 속에 진행됩니다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr